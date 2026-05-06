Вице-президенту BP и директору British Council вручены почетные награды от имени короля Карла III

Вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли и директор British Council Наргиз Гаджиева удостоены почетных наград от имени короля Великобритании Карла III.

Как сообщает Report, награды им вручил посол Соединенного Королевства в Азербайджане Фергус Олд.

В своем выступлении дипломат отметил, что для него большая честь отметить вклад Б. Асланбейли и Н. Гаджиевой в развитие отношений между двумя странами.

"Одной из самых больших привилегий является возможность сообщить человеку, что он будет удостоен награды от Его Величества Короля. А еще лучше - вручить эту награду лично от имени Его Величества. Это особое удовольствие - вручать такие награды двум людям, к которым я испытываю глубокое уважение. Они внесли огромный вклад в развитие связей между Великобританией и Азербайджаном, как в период моей четырехлетней работы здесь, так и задолго до меня", - отметил Олд.

В свою очередь, Асланбейли и Гаджиева выразили благодарность за высокую оценку их работы, отметив, что рассматривают эту награду как признание коллективных усилий всей команды и партнеров.

Напомним, что Бахтияр Асланбейли награжден королем Карлом III почетным званием Офицера Превосходнейшего ордена Британской империи (OBE). Наргиз Гаджиева удостоена звания Почетный член ордена Британской империи (MBE).