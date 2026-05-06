    Вице-президенту BP и директору British Council вручены почетные награды от имени короля Карла III

    06 мая, 2026
    • 20:43
    Вице-президенту BP и директору British Council вручены почетные награды от имени короля Карла III

    Вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли и директор British Council Наргиз Гаджиева удостоены почетных наград от имени короля Великобритании Карла III.

    Как сообщает Report, награды им вручил посол Соединенного Королевства в Азербайджане Фергус Олд.

    В своем выступлении дипломат отметил, что для него большая честь отметить вклад Б. Асланбейли и Н. Гаджиевой в развитие отношений между двумя странами.

    "Одной из самых больших привилегий является возможность сообщить человеку, что он будет удостоен награды от Его Величества Короля. А еще лучше - вручить эту награду лично от имени Его Величества. Это особое удовольствие - вручать такие награды двум людям, к которым я испытываю глубокое уважение. Они внесли огромный вклад в развитие связей между Великобританией и Азербайджаном, как в период моей четырехлетней работы здесь, так и задолго до меня", - отметил Олд.

    В свою очередь, Асланбейли и Гаджиева выразили благодарность за высокую оценку их работы, отметив, что рассматривают эту награду как признание коллективных усилий всей команды и партнеров.

    Напомним, что Бахтияр Асланбейли награжден королем Карлом III почетным званием Офицера Превосходнейшего ордена Британской империи (OBE). Наргиз Гаджиева удостоена звания Почетный член ордена Британской империи (MBE).

    Бахтияр Асланбейли Наргиз Гаджиева Фергус Олд Великобритания Азербайджан British Petroleum (BP) British Council
    BP-nin vitse-prezidenti və "British Council"ın direktoruna Kral III Çarlzın adından mükafatlar təqdim olunub
    King Charles III's awards presented to BP vice president, British Council director

