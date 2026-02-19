Бахтияр Асланбейли удостоен почетной награды Великобритании

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Баку в соцсети.

"Бахтияр Асланбейли (вице-президент BP по Каспийскому региону - ред.) удостоен этой почетной награды за заслуги в развитии британско-азербайджанских отношений. Он внес вклад в создание положительного экономического, социального и культурного влияния в Азербайджане, выстраивая партнерские отношения в компании BP", - отмечается в публикации.

Дипмиссия также сообщила, что почетной награды Великобритании также Наргиз Гаджиева (директор British Council по Азербайджану - ред.) за заслуги в сфере образования, а также в укреплении британско-азербайджанских отношений.

"Ее деятельность в British Council внесла важный вклад в создание образовательных и обменных возможностей, которые принесут пользу обеим странам на протяжении поколений. Благодарим их за ценный вклад в укрепление азербайджано-британского партнерства и поздравляем с этим знаменательным достижением!", - говорится в сообщении.