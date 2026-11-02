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    В Казахстане обнаружили схему криптообменника для наркоторговцев

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 10:20
    В Казахстане обнаружили схему криптообменника для наркоторговцев

    В Актюбинской области Казахстана пресекли деятельность преступной группы.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

    Сообщатеся, что житель Актобе организовал группу-обменник в соцсетях. Он привлек в нее семь человек, группа принимала платежи и организовала перевод денег в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.

    "Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц - дропперов", - сказано в сообщении.

    Затем полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

    "Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге. Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается", - сообщили в АФМ.

    Криптовалюта Организованная преступная группа (ОПГ) Казахстан
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