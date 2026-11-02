В Казахстане обнаружили схему криптообменника для наркоторговцев

В Актюбинской области Казахстана пресекли деятельность преступной группы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

Сообщатеся, что житель Актобе организовал группу-обменник в соцсетях. Он привлек в нее семь человек, группа принимала платежи и организовала перевод денег в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.

"Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц - дропперов", - сказано в сообщении.

Затем полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

"Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге. Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается", - сообщили в АФМ.