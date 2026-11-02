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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В ДТП на дороге Новханы-Пиршаги пострадали 5 человек

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 10:04
    В ДТП на дороге Новханы-Пиршаги пострадали 5 человек

    На дороге Новханы-Пиршаги произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

    Как сообщает местное бюро Report, пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи.

    Обстоятельства и причины аварии выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Новханы Сумгайыт
    Novxanı-Pirşağı yolunda baş verən avtoqəzada 5 nəfər xəsarət alıb
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