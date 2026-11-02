В ДТП на дороге Новханы-Пиршаги пострадали 5 человек

На дороге Новханы-Пиршаги произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает местное бюро Report, пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.