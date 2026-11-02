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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Novxanı-Pirşağı yolunda baş verən avtoqəzada 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:43
    Novxanı-Pirşağı yolunda baş verən avtoqəzada 5 nəfər xəsarət alıb

    Novxanı-Pirşağı yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, qəza nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb.

    Yaralılar hadisə yerindən təcili tibbi yardım avtomobili ilə Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Qəza ilə bağlı əlavə məlumatlar dəqiqləşdirilir.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Novxanı Sumqayıt
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