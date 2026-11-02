ЦИК Болгарии: После обработки 99,68% голосов Йотова побеждает на президентских выборах

После обработки 99,68% протоколов во втором туре президентских выборов в Болгарии одерживает победу временный президент страны Илияна Йотова, которая она набрала 57,6% голосов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Nova со ссылкой на ЦИК Болгарии.

Йотова и Валчев набрали 57,661% голосов избирателей (в общей сложности 1 091 206 голосов). Пара Гюров-Кандев занимает второе место с 39,383% голосов (745 303 голоса).

Гюров уже признал свое поражение.

Отметим, что по итогам первого тура выборов 25 октября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов - Йотова получила 34,76%, а Гюров - 31,94%. Явка избирателей при этом была рекордно низкой - 22%. Илияна Йотова будет первой женщиной, избранной президентом в Болгарии.