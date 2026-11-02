İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Bolqarıstan MSK: Səslərin 99,68 %-i sayıldıqdan sonra Yotova prezident seçkilərində qalib gəlir

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:16
    Bolqarıstan MSK: Səslərin 99,68 %-i sayıldıqdan sonra Yotova prezident seçkilərində qalib gəlir

    Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda protokolların 99,68 %-i emal edildikdən sonra ölkənin müvəqqəti prezidenti İliyana Yotova 57,6 % səslə qalib gəlir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nova" agentliyi Bolqarıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) istinadən məlumat yayıb.

    Yotova və Valçev seçici səslərinin 57,661 %-ni (ümumilikdə 1 091 206 səs) toplayıblar. Andrey Gyurov və Georgi Kandev cütlüyü 39,383 % səslə (745 303 səs) ikinci yeri tutur.

    Andrey Gyurov artıq öz məğlubiyyətini qəbul edib.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 25-də keçirilən seçkilərin birinci turunun yekunlarına əsasən namizədlərdən heç biri səslərin yarısından çoxunu toplamamışdı - Yotova 34,76 %, Gyurov isə 31,94 % səs almışdı. Bu zaman seçici fəallığı rekord dərəcədə aşağı – 22 % təşkil edib. İliyana Yotova Bolqarıstanda prezident seçilən ilk qadın olacaq.

    ЦИК Болгарии: После обработки 99,68% голосов Йотова побеждает на президентских выборах
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