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    Нефть марки Brent снизилась до $109,77 за баррель

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 09:48
    Нефть марки Brent снизилась до $109,77 за баррель

    Цены на нефть резко снизились на фоне новых надежд на завершение ближневосточного конфликта.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $109,77 за баррель, что на 3,23% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 3,47%, до $100,51 за баррель.

    В октябре Brent подорожала на 13,6%, WTI - на 15,2%.

    Представители Ирана и Катара провели трехдневные переговоры с целью добиться мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Катар предлагает рассчитанный на семь дней план, который учел бы вопросы, вызывающие озабоченность сторон, и включал бы в себя меры по выстраиванию доверия. В инициативе также участвуют спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI Эскалация на Ближнем Востоке
    MiniBoss
    MiniBoss

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