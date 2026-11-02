Азербайджан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны Азербайджана генерал-майором Гюндузом Абдуловым посетила США.

Об этом Report сообщили в Министерство обороны.

В рамках визита делегация посетила Национальный университет обороны США (National Defense University - NDU) и Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (Near East South Asia Center for Strategic Studies - NESA).

В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, адаптации профессионального военного образования к современным вызовам, стратегическом лидерстве и развитии человеческого капитала в оборонной сфере.

Стороны рассмотрели совместные академические инициативы, включая вопросы профессионального развития и обмена преподавателями. Также в центре внимания оказался анализ куррикулумов академических курсов и развитие системы подготовки профессиональных сержантов. В ходе встречи стороны подробно обсудили перспективы взаимного сотрудничества в сфере разработки военных игр с применением искусственного интеллекта, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам обсуждений была достигнута договоренность о реализации мероприятий.