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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования

    Армия
    • 02 ноября, 2026
    • 10:20
    Азербайджан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования

    Делегация во главе с ректором Национального университета обороны Азербайджана генерал-майором Гюндузом Абдуловым посетила США.

    Об этом Report сообщили в Министерство обороны.

    В рамках визита делегация посетила Национальный университет обороны США (National Defense University - NDU) и Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (Near East South Asia Center for Strategic Studies - NESA).

    В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, адаптации профессионального военного образования к современным вызовам, стратегическом лидерстве и развитии человеческого капитала в оборонной сфере.

    Стороны рассмотрели совместные академические инициативы, включая вопросы профессионального развития и обмена преподавателями. Также в центре внимания оказался анализ куррикулумов академических курсов и развитие системы подготовки профессиональных сержантов. В ходе встречи стороны подробно обсудили перспективы взаимного сотрудничества в сфере разработки военных игр с применением искусственного интеллекта, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    По итогам обсуждений была достигнута договоренность о реализации мероприятий.

    Азербайджан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования
    Азербайджан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования
    Азербайджан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Национальный университет обороны Гюндуз Абдулов Соединенные Штаты Америки (США)
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    Milli Müdafiə Universitetinin rektoru ABŞ-yə səfər edib
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