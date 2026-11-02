В Азербайджане пройдет Месяц цифровых медиа
Медиа
- 02 ноября, 2026
- 09:40
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По инициативе Совета по медиа и вещанию Азербайджана в ноябре 2026 года пройдет "Месяц цифровых медиа".
Как сообщили Report в Совете, главная цель данной инициативы - развитие знаний и навыков в области цифровых медиа, повышение медиаграмотности, содействие достоверному и ответственному созданию контента, а также расширение возможностей профессионального развития молодежи в данной сфере.
В течение месяца планируется организовать просветительские программы, практические тренинги, сетевые встречи и медиакампании, охватывающие различные целевые группы.
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