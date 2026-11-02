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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    В Азербайджане пройдет Месяц цифровых медиа

    Медиа
    • 02 ноября, 2026
    • 09:40
    В Азербайджане пройдет Месяц цифровых медиа

    По инициативе Совета по медиа и вещанию Азербайджана в ноябре 2026 года пройдет "Месяц цифровых медиа".

    Как сообщили Report в Совете, главная цель данной инициативы - развитие знаний и навыков в области цифровых медиа, повышение медиаграмотности, содействие достоверному и ответственному созданию контента, а также расширение возможностей профессионального развития молодежи в данной сфере.

    В течение месяца планируется организовать просветительские программы, практические тренинги, сетевые встречи и медиакампании, охватывающие различные целевые группы.

    Совет по медиа и вещанию
    Azərbaycanda "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək
    Azerbaijan to hold Digital Media Month in November
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