В Азербайджане пройдет Месяц цифровых медиа

По инициативе Совета по медиа и вещанию Азербайджана в ноябре 2026 года пройдет "Месяц цифровых медиа".

Как сообщили Report в Совете, главная цель данной инициативы - развитие знаний и навыков в области цифровых медиа, повышение медиаграмотности, содействие достоверному и ответственному созданию контента, а также расширение возможностей профессионального развития молодежи в данной сфере.

В течение месяца планируется организовать просветительские программы, практические тренинги, сетевые встречи и медиакампании, охватывающие различные целевые группы.