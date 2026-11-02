Azərbaycanda "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək
Media
- 02 noyabr, 2026
- 09:26
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Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasının təşəbbüsü ilə 2026-cı ilin noyabr ayında "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Şuradan məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, "Rəqəmsal Media Ayı"nın əsas məqsədi rəqəmsal media sahəsində bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi, media savadlılığının artırılması, etibarlı və məsuliyyətli məzmun yaradıcılığının təşviqi, eləcə də gənclərin bu sahədə peşəkar inkişaf imkanlarının genişləndirilməsidir.
Ay ərzində müxtəlif hədəf qruplarını əhatə edən maarifləndirmə proqramlarının, praktiki təlimlərin, şəbəkələşmə görüşlərinin və media kampaniyalarının təşkili nəzərdə tutulur.
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Azərbaycanda "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcəkMedia