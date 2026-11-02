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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək

    Media
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:26
    Azərbaycanda Rəqəmsal Media Ayı keçiriləcək

    Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasının təşəbbüsü ilə 2026-cı ilin noyabr ayında "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Şuradan məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, "Rəqəmsal Media Ayı"nın əsas məqsədi rəqəmsal media sahəsində bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi, media savadlılığının artırılması, etibarlı və məsuliyyətli məzmun yaradıcılığının təşviqi, eləcə də gənclərin bu sahədə peşəkar inkişaf imkanlarının genişləndirilməsidir.

    Ay ərzində müxtəlif hədəf qruplarını əhatə edən maarifləndirmə proqramlarının, praktiki təlimlərin, şəbəkələşmə görüşlərinin və media kampaniyalarının təşkili nəzərdə tutulur.

    Media və Yayım Şurası Rəqəmsal
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    Azərbaycanda "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək
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