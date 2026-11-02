ВБ перенес утверждение проекта по сокращению утечек газа в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) в очередной раз скорректировал сроки утверждения проекта инвестиционного финансирования, направленного на создание механизма обнаружения и ликвидации утечек газа в газораспределительной сети ПО "Азеригаз", входящего в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на ВБ, совокупная стоимость проекта достигает 15 млн долларов США. Первоначально рассмотрение проекта Советом директоров банка планировалось на 23 апреля 2026 года, впоследствии было сдвинуто на 6 августа, а в настоящее время перенесено на 27 ноября.

Проект распространится на всю территорию Азербайджана, при этом участие финансовых посредников в его реализации не предполагается. Задача инициативы заключается в снижении неорганизованных выбросов метана из газораспределительной инфраструктуры, находящейся в эксплуатации "Азеригаз", а также в усилении институционального потенциала компании в области управления активами.

Согласно оценкам Всемирного банка, "Азеригаз" испытывает серьезные проблемы с утечками газа из изношенной инфраструктуры, значительная часть которой находится в эксплуатации свыше полувека. Ежегодный объем утечек оценивается приблизительно в 160 млн кубометров газа, что соответствует 107 килотоннам метана (CH₄).

Проведенный анализ свидетельствует о том, что порядка 80% этих утечек по объему можно ликвидировать посредством сравнительно несложных и экономически оправданных мероприятий на протяжении семи лет. Банк указывает, что при применении коэффициента потенциала глобального потепления (GWP), равного 28, осуществление проекта даст возможность уменьшить выбросы парниковых газов ориентировочно на 2,4 млн тонн CO₂-эквивалента ежегодно.

В ходе реализации проекта будет сформирован специализированный механизм обнаружения и ликвидации утечек газа (LDAR) в газораспределительной системе "Азеригаз". Запуск механизма будет обеспечен за счет первоначального гранта из трастового фонда GFMR.

SOCAR выступит в роли получателя гранта и распорядителя счетов гранта и Фонда, тогда как"Азеригаз" будет являться единственным бенефициаром и организацией-исполнителем, несущей ответственность за оперативную реализацию проекта и управление им. Финансирование будет направляться от SOCAR к "Азеригаз" для осуществления согласованных мероприятий по выявлению и ремонту утечек, что обеспечит поэтапное сокращение неорганизованных выбросов метана.

Проект будет базироваться на результатах пилотной программы "Азеригаз" по формированию базовой линии утечек газа в Баку. В целях обеспечения устойчивого долгосрочного результата центральным элементом механизма станет реинвестирование основной части финансовых выгод, образующихся благодаря экономии газа после ликвидации утечек, обратно в Фонд. Данный подход позволит аккумулировать дополнительный капитал для последующей реабилитации активов "Азеригаз". Помимо этого, средства GFMR на начальной стадии, а в дальнейшем ресурсы Фонда будут использоваться для укрепления компетенций компании в сфере мониторинга, отчетности и верификации (MRV) выбросов в соответствии со стандартом OGMP 2.0.

По заключению ВБ, грантовое финансирование создаст условия для проведения мероприятий, которые при иных обстоятельствах оказались бы недоступны ввиду ограниченных финансовых возможностей "Азеригаз", и позволит добиться снижения выбросов метана уже в текущем десятилетии.