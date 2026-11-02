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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    На азербайджано-иранской границе ликвидирован нарушитель, открывший огонь по пограничникам

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 10:24
    На азербайджано-иранской границе ликвидирован нарушитель, открывший огонь по пограничникам

    Государственная пограничная служба Азербайджана нейтрализовала нарушителя государственной границы, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС.

    Пограничный наряд погранзаставы "Гёйтепе" Пограничных войск, несший службу по охране государственного рубежа, обнаружил перемещение нарушителей со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

    Застава была немедленно поднята по команде, территория перекрыта, приняты необходимые меры по предотвращению нарушения государственной границы.

    Нарушителям был отдан приказ остановиться, началось их преследование, были произведены предупредительные выстрелы в воздух. Один из нарушителей, не подчинившийся приказу, оказал вооруженное сопротивление и открыл огонь с целью посягательства на жизнь пограничников.

    В соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "О государственной границе" для задержания лица, проигнорировавшего законные требования пограничников, было применено оружие, и нарушитель границы был нейтрализован.

    О произошедшем иранская сторона была проинформирована по линии пограничного представительства.

    По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время Государственная пограничная служба и Военная прокуратура совместно продолжают необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Нарушители госграницы
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