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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    DSX: İranla sərhəddə silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:14
    DSX: İranla sərhəddə silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib

    Silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Göytəpə" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində dövlət sərhədinin mühafizəsini həyata keçirən sərhəd naryadı tərəfindən sərhəd pozucularının İrandan Azərbaycan istiqamətinə hərəkəti müşahidə edilib.

    Sərhəd zastavası dərhal "Silaha" komandası üzrə qaldırılmış, ərazi qapadılıb və dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb.

    "Dayan" əmri verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib, havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Əmrə tabe olmayan sərhəd pozucusu silahlı müqavimət göstərərək sərhədçilərin həyatına qəsd etmək məqsədilə atəş açıb.

    Sərhədçilərin qanuni tələblərinə məhəl qoymayan şəxsin saxlanılması məqsədi ilə "Dövlət sərhədi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq edilib və sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib.

    Baş vermiş hadisə barədə sərhəd nümayəndəliyi xətti ilə İran tərəfi məlumatlandırılıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hazırda Dövlət Sərhəd Xidməti və Hərbi Prokurorluq tərəfindən birgə zəruri əməliyyat-axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Sərhəd pozucuları İran İslam Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX)
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    На азербайджано-иранской границе ликвидирован нарушитель, открывший огонь по пограничникам
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    Armed intruder neutralized on Azerbaijan-Iran border after opening fire on border guards
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