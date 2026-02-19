Bəxtiyar Aslanbəyli Britaniya Imperiyası Ordeninin fəxri tituluna layiq görülüb - YENİLƏNİB
- 19 fevral, 2026
- 16:55
BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Böyük Britaniya Kralı Əlahəzrət III Çarlz tərəfindən Birləşmiş Krallığın Britaniya İmperiyası Ən Əla Ordeninin fəxri Zabiti (OBE) adına layiq görülüb.
"Report" şirkətə istinadən xəbər verir ki, OBE fəxri adı Birləşmiş Krallıq daxilində və eləcə də beynəlxalq səviyyədə çox mühüm töhfələr vermiş şəxslərə təqdim edilən Birləşmiş Krallığın Britaniya İmperiyası Ordeninin ən yüksək beş titulundan biridir.
OBE fəxri titulu B. Aslanbəyliyə Əlahəzrət Kral III Çarlz tərəfindən Böyük Britaniya–Azərbaycan münasibətlərinə verdiyi əhəmiyyətli töhfələrə görə verilib. O, bu nüfuzlu Britaniya dövlət fəxri tituluna layiq görülmüş ilk Azərbaycan vətəndaşıdır.
Fəxri OBE Kral tərəfindən öz sahəsində böyük xüsusi təsir göstərmiş və ya Böyük Britaniya və beynəlxalq əhəmiyyətli xidmətləri olan şəxslərə verilir.
"Bu, böyük bir şərəfdir və belə bir mükafata layiq görüldüyümə görə qürur duyuram," – deyə cənab Aslanbəyli bildirib. "BP-dəki həmkarlarımla, Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyi, Azərbaycanın Londondakı səfirliyi, SOCAR və hökumət nümayəndələri ilə birlikdə çalışaraq Azərbaycan və Böyük Britaniya arasındakı münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə töhfə vermək mənim üçün böyük qürurdur. Mən həm Azərbaycana, həm də Böyük Britaniyaya faydalar gətirmək üçün birlikdə çalışdığım hər kəsə borcluyam. Bu fəxri ad mənim olduğu qədər onların da səylərinə verilmiş qiymətdir.
Layiq görüldüyüm bu şərəfli ada görə öz dərin təşəkkürümü bildirir və ölkələrimiz arasındakı möhkəm əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə bundan sonra da xidmət edəcəyimi bir daha vurğulamaq istəyirəm", - deyə B.Aslanbəyli bildirirb.
Qeyd edək ki, B. Aslanbəyli BP şirkətinin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidentidir. O, enerji sektorunda 25 illik peşəkar təcrübəyə malikdir və bu müddət ərzində kommunikasiya və xarici əlaqələr, strategiya, vergi və gömrük məsələləri, etik normalar, tələblərə uyğunluq və biznes xidmətləri kimi sahələrdə bir sıra rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 2017-ci ildə B. Aslanbəyli ölkənin neft-qaz sənayesinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub. O, həm də hüquq üzrə fəlsəfə doktoru (PhD) elmi dərəcəsi var. O, beynəlxalq vergi hüququ üzrə Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, ADA Universitetində isə enerji geosiyasəti üzrə dəvətli mühazirəçi kimi fəaliyyət göstərir.
B. Aslanbəyli bir kitabın və ixtisası sahəsində çoxsaylı elmi məqalə və analitik yazıların müəllifidir.
İlk dəfə olaraq iki Azərbaycan vətəndaşı Böyük Britaniyanın fəxri mükafatına layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin sosial şəbəkədəki paylaşımında qeyd olunub.
"BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Britaniya-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində göstərdiyi xidmətlərə görə bu fəxri mükafata layiq görülüb. O, BP şirkətində tərəfdaşlıq münasibətləri qurаraq Azərbaycanda müsbət iqtisadi, sosial və mədəni təsirin yaradılmasına töhfə verib", - paylaşımda qeyd olunub.
Diplomatik missiyadan həmçinin bildirilib ki, Nərgiz Hacıyeva isə təhsil sahəsində, eləcə də Böyük Britaniya–Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində göstərdiyi xidmətlərə görə fəxri mükafatla təltif olunub.
"Onun Britaniya Şurasındakı fəaliyyəti hər iki ölkə üçün nəsillər boyu fayda verəcək təhsil və mübadilə imkanlarının yaradılmasına mühüm töhfə verib. Azərbaycan-Britaniya tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsinə verdikləri dəyərli töhfəyə görə onlara təşəkkür edir və bu əlamətdar nailiyyət münasibətilə təbrik edirik!", - paylaşımda vurğulanıb.