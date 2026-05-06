Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за неисправности двигателя грузового судна Queen Bee, идущего под флагом Панамы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haberturk.

Катера береговой охраны были оперативно направлены к месту происшествия, ведутся работы по устранению проблемы.

Отметим, что 3 мая у грузового судна Zaltron, также идущего под флагом Панамы, в проливе Босфор также возникла неисправность двигателя. Судно следовало из Египта в Россию.