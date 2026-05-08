Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мирзоян и Окампо: Тайные планы министра и координатора кампании против Азербайджана

    Внешняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 19:06
    Мирзоян и Окампо: Тайные планы министра и координатора кампании против Азербайджана

    Minval Politika опубликовал очередную разоблачающую видеозапись бывшего прокурора Международного уголовного суда ООН Луиса Окампо.

    Как сообщает Report, в опубликованных сегодня видеозаписях становится ясно, кто именно стоит за истерией, развернувшейся в последние месяцы вокруг снесенных Азербайджаном в Карабахском регионе незаконных построек, которые армянские лоббисты пытаются выдать за "древние церкви". Более того, кадры позволяют понять, кто из представителей армянской власти и ближайшего окружения Пашиняна поддерживает контакты с Окампо и фактически способствует этой кампании.

    Представляем вашему вниманию видеозаписи и их текстовую расшифровку:

    Луис Морено Окампо: Мы можем понять, что политическое агентство может не вмешиваться, а просто показывать, что я и делаю. Я делаю это и с самой Арменией тоже. Сегодня в Армении беспорядок, потому что в Армении Пашинян посадил в тюрьму двух епископов. Он борется не на жизнь, а на смерть с Армянской церковью. Он обвинил Католикоса, который является армянским Папой, в том, что у него есть сын, и это правда. И затем, он борется не на жизнь, а на смерть. И мой епископ в Лондоне очень страдает из-за этого. Но я говорю ему: послушай, мы всегда говорим: "Мы не вмешиваемся".

    Неизвестный собеседник: Эй, а он не создает тебе проблем за то, что ты вовлечен в дела армянской общины или представляешь ее? И он может быть против того, что хочет сделать армянский президент. Мне кажется, что выстраивается какая-то блокада.

    Луис Морено Окампо: У меня есть договоренность, договоренность не с самим Пашиняном, а с его министром иностранных дел, о том, что мы займемся этим, чтобы освободить армян и защитить Нагорный Карабах. И мы никогда не собираемся вмешиваться во внутренние дела.

    Неизвестный собеседник: Хорошо.

    Луис Морено Окампо: Поэтому они меня поблагодарили. Они считают, что тот факт, что мы оказываем давление извне, выгоден для них, потому что они не могут быть агрессивными в переговорах с Алиевым, так что для них это хорошо.

    Неизвестный собеседник: Расскажите мне о выборах в…?

    Луис Морено Окампо: В Армении?

    Неизвестный собеседник: В Армении. Они сейчас… Они, я имею в виду…

    Луис Морено Окампо: В мае. Я всегда говорю правительству: "Послушайте, ребята, меня никогда не будут волновать национальные интересы".

    Неизвестный собеседник: Потому что вы говорили мне, что у вас хорошие отношения с министром иностранных дел…

    Луис Морено Окампо: Да, Армении? Но потом я пообещал ему, что не буду… Смотрите, они делают отвратительные вещи, потому что они посадили в тюрьму четырех епископов. Потому что епископы вели агитацию в правительстве, и правительство решило, что епископы работают на Россию.

    Как уже следует из опубликованных материалов, в кампании вокруг армян, находящихся под арестом, фигурирует не кто иной, как один из ближайших соратников Никола Пашиняна - министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Более того, сам Окампо подтверждает, что у него были "хорошие отношения" с ним.

    Мирзоян и Окампо: Тайные планы министра и координатора кампании против Азербайджана

    Луис Окампо Арарат Мирзоян
    Видео
    Ermənistan XİN başçısının Luis Okampo ilə gizli əlaqələri ifşa olunub
    app.type.
    Mirzoyan and Ocampo: Armenian FM's ties to key figure behind anti-Azerbaijani campaign revealed

    Последние новости

    19:57

    В Испании госпитализировали женщину с подозрением на хантавирус

    Другие страны
    19:52

    В Анкаре прошло мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Экология
    19:47
    Фото
    Видео

    Курсанты полиции провели флешмоб, посвященный 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    19:38

    Спецпредставитель генсека НАТО в ближайшее время посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    19:27

    Полад Бюльбюльоглу: Гейдар Алиев всегда поддерживал молодых деятелей культуры Азербайджана

    Культура
    19:25

    SOCAR завершила покупку итальянской компании Italiana Petroli

    Энергетика
    19:13
    Фото

    Азербайджан и Эфиопия обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество

    Бизнес
    19:06

    Мирзоян и Окампо: Тайные планы министра и координатора кампании против Азербайджана

    Внешняя политика
    18:57

    FAO сообщила о росте мировых цен на продовольствие в апреле

    АПК
    Лента новостей