Полад Бюльбюльоглу: Гейдар Алиев всегда поддерживал молодых деятелей культуры Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание молодым талантам Азербайджана и оказывал поддержку представителям творческой интеллигенции.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Полад Бюльбюльоглу на вечере, посвященном 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Он отметил, что благодаря этой поддержке в 70-е годы в республике произошел настоящий культурный подъем.

"Как человек, который 10 лет работал министром культуры при Гейдаре Алиеве, а еще в советское время пользовался его покровительством, могу сказать, что вся плеяда деятелей культуры, появившаяся в 70-е годы, всегда чувствовала его внимание, помощь и поддержку", - сказал Бюльбюльоглу.

Он подчеркнул, что в условиях жесткой советской идеологии Гейдар Алиев позволял творческим людям свободно самовыражаться. В этой связи Бюльбюльоглу вспомнил эпизод разговора в Москве с участием заведующего отделом ЦК КПСС Василия Шауры, который поинтересовался, почему в Азербайджане не выявляют диссидентов, как это происходило в других республиках СССР.

"Гейдар Алиев сделал паузу и тихо ответил: "А мы их не ищем", - рассказал он, назвав это проявлением принципиальной позиции великого лидера по отношению к интеллигенции.

Бюльбюльоглу отметил, что именно в тот период Азербайджан переживал "бум талантов" и настоящий расцвет культуры.

Отдельно парламентарий остановился на роли Гейдара Алиева в истории независимого Азербайджана. Он напомнил, что в 1993 году страна находилась в тяжелейшем положении - с разрушенной экономикой, потерей территорий и отсутствием стабильности, однако Гейдар Алиев сумел вывести государство из кризиса и вернуть обществу уверенность в будущем.

Отметим, что Русская община Азербайджана организовала вечер, посвященный 103-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма "Сердце лидера", автором которого является российский журналист Михаил Гусман.