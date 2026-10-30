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    Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Туран Товуз"

    Футбол
    • 30 октября, 2026
    • 09:49
    Премьер-лига Азербайджана: Сабах сыграет с Туран Товуз

    Сегодня стартует X тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в единственном матче дня "Туран Товуз" примет на домашнем стадионе столичный "Сабах".

    Встреча начнется в 18:30, главный арбитр матча - Кямранбей Рагимов.

    Бакинский клуб возглавляет турнирную таблицу с 20 очками, имея игру в запасе. Команда из Товуза расположилась на четвертой строчке, набрав 15 очков после 9 матчей.

    Напомним, что X тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 2 ноября.

    ФК Сабах ФК Туран Товуз Премьер-лига Азербайджана
    Azərbaycan Premyer Liqası: Turun açılış oyununda "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gəlir
    44 filmi
    44 filmi

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