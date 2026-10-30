Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Туран Товуз"

Сегодня стартует X тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в единственном матче дня "Туран Товуз" примет на домашнем стадионе столичный "Сабах".

Встреча начнется в 18:30, главный арбитр матча - Кямранбей Рагимов.

Бакинский клуб возглавляет турнирную таблицу с 20 очками, имея игру в запасе. Команда из Товуза расположилась на четвертой строчке, набрав 15 очков после 9 матчей.

Напомним, что X тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 2 ноября.