Azərbaycan Premyer Liqası: Turun açılış oyununda "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gəlir
Futbol
- 30 oktyabr, 2026
- 09:22
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Misli Premyer Liqasında X tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Turan Tovuz" "Sabah"ı qəbul edəcək.
Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda, saat 18:30-da start götürəcək.
Ehtiyatda daha bir oyunu olan Bakı klubu 20 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. Qərb təmsilçisi 9 matçdan sonra 15 xalla dördüncüdür.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, X tur
30 oktyabr
18:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Tovuz şəhər stadionu
Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında X tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.
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