İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan Premyer Liqası: Turun açılış oyununda "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gəlir

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:22
    Azərbaycan Premyer Liqası: Turun açılış oyununda Sabah Turan Tovuzla üz-üzə gəlir

    Misli Premyer Liqasında X tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Turan Tovuz" "Sabah"ı qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda, saat 18:30-da start götürəcək.

    Ehtiyatda daha bir oyunu olan Bakı klubu 20 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. Qərb təmsilçisi 9 matçdan sonra 15 xalla dördüncüdür.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    30 oktyabr

    18:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Tovuz şəhər stadionu

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında X tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Premyer Liqası Sabah FK Turan Tovuz FK Tovuz şəhər stadionu
    Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Туран Товуз"
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:25
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olub
    Xarici siyasət
    10:23
    Qırğızıstanda hava limanında 2,8 kq qızıl qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb
    Region
    10:20
    Məhkəmə: Avtoqəzada zərərçəkmiş şəxslə barışıq cinayət məsuliyyətindən azad edilməyə əsas olub
    Hadisə
    10:17
    TFF "Fənərbağça" və "Qalatasaray"ın futbolçusunu cəzalandırıb
    Futbol
    10:14
    Yeni Suraxanı–Hövsan dəmiryol xətti bərpa ediləcək, layihələndirmə işlərinin 30 %-i yekunlaşıb
    İnfrastruktur
    10:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək
    Komanda
    10:10
    Foto
    1 Noyabr – Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü münasibətilə jurnalistlər üçün maarifləndirici təlim keçirilib
    Sənaye
    10:03
    Fərid Əhmədov Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək
    Hadisə
    10:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2026)
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti