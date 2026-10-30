Сборная Азербайджана проведет сегодня последний матч на чемпионате мира FIFA U-15

Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15.

Как сообщает Report, встреча со сборной Афганистана в матче за 83-е место начнется в 11:30 в Говсанском спортивном комплексе.

Напомним, что сборная Азербайджана выступала в Дивизионе C как третья команда группы AF. Она одержала победы над сборными Тимора-Лешти (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), а также уступила Австралии (1:3) и Гаити (0:4). По итогам группового этапа команда заняла третье место, набрав 9 очков.

В Дивизионе C, где разыгрываются места с 81-го по 96-е, азербайджанская команда ранее проиграла сборным Чили (1:3) и Вьетнама (2:4), а также одержала победы над Гибралтаром (5:1) и Мозамбиком (4:1).

В чемпионате мира участвуют команды ассоциаций - членов FIFA из 189 стран. В рамках турнира состоится около 1 000 матчей.

Чемпионат мира U-15, который завершится сегодня, проходит в Говсанском спортивном комплексе. Финальный матч турнира состоится в Baku Crystal Hall.