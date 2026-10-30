Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана проведет сегодня последний матч на чемпионате мира FIFA U-15

    Футбол
    • 30 октября, 2026
    • 09:28
    Сборная Азербайджана проведет сегодня последний матч на чемпионате мира FIFA U-15

    Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15.

    Как сообщает Report, встреча со сборной Афганистана в матче за 83-е место начнется в 11:30 в Говсанском спортивном комплексе.

    Напомним, что сборная Азербайджана выступала в Дивизионе C как третья команда группы AF. Она одержала победы над сборными Тимора-Лешти (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), а также уступила Австралии (1:3) и Гаити (0:4). По итогам группового этапа команда заняла третье место, набрав 9 очков.

    В Дивизионе C, где разыгрываются места с 81-го по 96-е, азербайджанская команда ранее проиграла сборным Чили (1:3) и Вьетнама (2:4), а также одержала победы над Гибралтаром (5:1) и Мозамбиком (4:1).

    В чемпионате мира участвуют команды ассоциаций - членов FIFA из 189 стран. В рамках турнира состоится около 1 000 матчей.

    Чемпионат мира U-15, который завершится сегодня, проходит в Говсанском спортивном комплексе. Финальный матч турнира состоится в Baku Crystal Hall.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalında bu gün sonuncu matçına çıxacaq
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