Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сегодня определится победитель ЧМ FIFA U-15 в Баку

    Футбол
    • 30 октября, 2026
    • 09:51
    Сегодня определится победитель ЧМ FIFA U-15 в Баку

    Сегодня определится победитель чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, проходящего в Баку.

    Как сообщает Report, в решающем матче Дивизиона A встретятся сборные Чехии и Испании.

    Матч начнется в 18:00 в Baku Crystal Hall.

    Кроме того, сегодня станут известны победители Дивизионов B, C, D, E и F. Все финальные встречи пройдут в Baku Crystal Hall.

    Дивизион A

    Финал

    18:00. Чехия – Испания

    Дивизион B

    Финал

    15:00. Португалия – Замбия (за 33-е место)

    Дивизион C

    Финал

    13:30. Тунис – Беларусь (за 65-е место)

    Дивизион D

    Финал

    12:00. Канада – Таджикистан (за 97-е место)

    Дивизион E

    Финал

    10:30. Центральноафриканская Республика – Бангладеш (за 129-е место)

    Дивизион F

    Финал

    09:00. Новая Зеландия – Эфиопия (за 161-е место)

    Напомним, что после матча Чехия – Испания состоятся церемония награждения и церемония закрытия турнира.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi bu gün müəyyənləşəcək
    Baku to crown FIFA U-15 World Cup and Festival winner
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    MiniBoss

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