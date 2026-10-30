Сегодня определится победитель ЧМ FIFA U-15 в Баку
- 30 октября, 2026
- 09:51
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Сегодня определится победитель чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, проходящего в Баку.
Как сообщает Report, в решающем матче Дивизиона A встретятся сборные Чехии и Испании.
Матч начнется в 18:00 в Baku Crystal Hall.
Кроме того, сегодня станут известны победители Дивизионов B, C, D, E и F. Все финальные встречи пройдут в Baku Crystal Hall.
Дивизион A
Финал
18:00. Чехия – Испания
Дивизион B
Финал
15:00. Португалия – Замбия (за 33-е место)
Дивизион C
Финал
13:30. Тунис – Беларусь (за 65-е место)
Дивизион D
Финал
12:00. Канада – Таджикистан (за 97-е место)
Дивизион E
Финал
10:30. Центральноафриканская Республика – Бангладеш (за 129-е место)
Дивизион F
Финал
09:00. Новая Зеландия – Эфиопия (за 161-е место)
Напомним, что после матча Чехия – Испания состоятся церемония награждения и церемония закрытия турнира.