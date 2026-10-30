Сегодня определится победитель ЧМ FIFA U-15 в Баку

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Сегодня определится победитель чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, в решающем матче Дивизиона A встретятся сборные Чехии и Испании.

Матч начнется в 18:00 в Baku Crystal Hall.

Кроме того, сегодня станут известны победители Дивизионов B, C, D, E и F. Все финальные встречи пройдут в Baku Crystal Hall.

Дивизион A

Финал

18:00. Чехия – Испания

Дивизион B

Финал

15:00. Португалия – Замбия (за 33-е место)

Дивизион C

Финал

13:30. Тунис – Беларусь (за 65-е место)

Дивизион D

Финал

12:00. Канада – Таджикистан (за 97-е место)

Дивизион E

Финал

10:30. Центральноафриканская Республика – Бангладеш (за 129-е место)

Дивизион F

Финал

09:00. Новая Зеландия – Эфиопия (за 161-е место)

Напомним, что после матча Чехия – Испания состоятся церемония награждения и церемония закрытия турнира.