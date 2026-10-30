İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi bu gün müəyyənləşəcək

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:45
    Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi bu gün müəyyənləşəcək

    Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının qalibi bu gün müəyyənləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, A Divizionunun həlledici oyununda İspaniya və Çexiya komandaları üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı Kristal Zalında, saat 18:00-da start götürəcək.

    Bundan əlavə, B, C, D, E və F Divizionlarının da qalibi bəlli olacaq.

    Final görüşlərinin hamısı Bakı Kristal Zalında təşkil ediləcək.

    A Divizionu

    Final

    18:00. Çexiya - İspaniya

    B Divizionu

    Final

    15:00. Portuqaliya - Zambiya (33-cü yer uğrunda)

    C Divizionu

    Final

    13:30. Tunis - Belarus (65-ci yer uğrunda)

    D Divizionu

    Final

    12:00. Kanada - Tacikistan (97-ci yer uğrunda)

    E Divizionu

    Final

    10:30. Mərkəzi Afrika Respublikası - Banqladeş (129-cu yer uğrunda)

    F Divizionu

    Final

    09:00. Yeni Zelandiya - Efiopiya (161-ci yer uğrunda)

    Xatırladaq ki, Çexiya - İspaniya oyunundan sonra mükafatlandırma və bağlanış mərasimi keçiriləcək.

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Bakı Kristal Zalı
    Сегодня определится победитель ЧМ FIFA U-15 в Баку
    Baku to crown FIFA U-15 World Cup and Festival winner
    44 filmi
    44 filmi

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