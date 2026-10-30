Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi bu gün müəyyənləşəcək
- 30 oktyabr, 2026
- 09:45
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Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının qalibi bu gün müəyyənləşəcək.
"Report"un məlumatına görə, A Divizionunun həlledici oyununda İspaniya və Çexiya komandaları üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı Kristal Zalında, saat 18:00-da start götürəcək.
Bundan əlavə, B, C, D, E və F Divizionlarının da qalibi bəlli olacaq.
Final görüşlərinin hamısı Bakı Kristal Zalında təşkil ediləcək.
A Divizionu
Final
18:00. Çexiya - İspaniya
B Divizionu
Final
15:00. Portuqaliya - Zambiya (33-cü yer uğrunda)
C Divizionu
Final
13:30. Tunis - Belarus (65-ci yer uğrunda)
D Divizionu
Final
12:00. Kanada - Tacikistan (97-ci yer uğrunda)
E Divizionu
Final
10:30. Mərkəzi Afrika Respublikası - Banqladeş (129-cu yer uğrunda)
F Divizionu
Final
09:00. Yeni Zelandiya - Efiopiya (161-ci yer uğrunda)
Xatırladaq ki, Çexiya - İspaniya oyunundan sonra mükafatlandırma və bağlanış mərasimi keçiriləcək.