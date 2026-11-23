Tramp: İran son bir həftədə əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha çox raket və dron buraxıb
- 23 noyabr, 2026
- 03:07
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın son bir həftə ərzində son bir ildən artıq müddətdəki istənilən digər analoji dövrlə müqayisədə daha çox raket və pilotsuz uçuş aparatı (PUA) buraxdığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Amerika lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Ötən həftə İran son bir ildən artıq müddətdəki istənilən digər dövrlə müqayisədə daha çox dron və raket buraxıb. Onların hamısı vurulub, heç bir zərər qeydə alınmayıb", – Tramp iddia edib.
ABŞ Prezidenti İranın hücumlarının intensivləşməsini Konqresə keçirilən aralıq seçkilərdə Demokratlar Partiyasının qələbəsi ilə əlaqələndirib: "İran liderləri demokratları zəif, səmərəsiz və ölkəni dağıdan qüvvə hesab edirlər, lakin mən buna imkan verməyəcəyəm".
Xatırladaq ki, ABŞ-da aralıq seçkilər noyabrın 3-də keçirilib. Nəticələrə əsasən, demokratlar Konqresin hər iki palatasında çoxluğu əldə ediblər. Yeni tərkib 2027-ci ilin yanvarında fəaliyyətə başlayacaq.