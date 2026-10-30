Цена на нефть марки Brent выросла на 2,53%

Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5%, до $113 за баррель.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,53% относительно предыдущего закрытия - до $113,6 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 2,88%, до $104,94.