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    Цена на нефть марки Brent выросла на 2,53%

    Энергетика
    • 30 октября, 2026
    • 09:39
    Цена на нефть марки Brent выросла на 2,53%

    Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5%, до $113 за баррель.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,53% относительно предыдущего закрытия - до $113,6 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 2,88%, до $104,94.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Brent grows 2.53%
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