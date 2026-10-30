Выдвинуты кандидатуры на должность Омбудсмена Азербайджана
Внутренняя политика
- 30 октября, 2026
- 09:34
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Определены кандидаты на должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.
Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.
Отмечено, что президентом Ильхамом Алиевым выдвинуты кандидатуры Сабины Алиевой Яшар гызы, Джейхуна Гараджаева Ясинали оглу и Эльшаны Велиевой Рафиг гызы.
Отметим, что Сабина Алиева в настоящее время занимает должность Омбудсмена Азербайджана. Джейхун Гараджаев - судья Конституционного суда Азербайджана, доктор юридических наук. Эльшана Велиева - судья Верховного суда Азербайджана и член Комитета по отбору судей.
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