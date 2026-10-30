В Кыргызстане в аэропорту предотвратили контрабанду 2,8 кг золота

Контрабанду около 2,8 кг золота стоимостью 227,8 млн тенге ($503 тыс.) предотвратили в аэропорту Шымкента (Кыргызстан).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре.

"Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента. Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа", - говорится в сообщении.

По ходатайствам главной транспортной прокуратуры обнаруженное золото изъяли. Подозреваемых объявили в международный розыск.

Досудебное расследование продолжается.