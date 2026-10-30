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    В Кыргызстане в аэропорту предотвратили контрабанду 2,8 кг золота

    В регионе
    • 30 октября, 2026
    • 09:55
    В Кыргызстане в аэропорту предотвратили контрабанду 2,8 кг золота

    Контрабанду около 2,8 кг золота стоимостью 227,8 млн тенге ($503 тыс.) предотвратили в аэропорту Шымкента (Кыргызстан).

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре.

    "Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента. Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа", - говорится в сообщении.

    По ходатайствам главной транспортной прокуратуры обнаруженное золото изъяли. Подозреваемых объявили в международный розыск.

    Досудебное расследование продолжается.

    Контрабанда Кыргызстан
    Qırğızıstanda hava limanında 2,8 kq qızıl qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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