Polad Bülbüloğlu: Heydər Əliyev həmişə Azərbaycanın gənc mədəniyyət xadimlərini dəstəkləyirdi
- 08 may, 2026
- 20:27
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanın gənc istedadlarına böyük diqqət yetirirdi və yaradıcı ziyalılara dəstək göstərirdi.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.
O qeyd edib ki, bu dəstəyin sayəsində ötən əsrin 70-ci illərində respublikada əsl mədəni yüksəliş baş verib.
"Heydər Əliyevin dövründə 10 il mədəniyyət naziri kimi işləmiş, sovet vaxtında isə onun himayəsindən bəhrələnmiş bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, 70-ci illərdə ortaya çıxan bütün mədəniyyət xadimləri nəsli həmişə onun diqqətini, köməyini və dəstəyini hiss edirdi", - Bülbüloğlu deyib.
O vurğulayıb ki, sərt sovet ideologiyası şəraitində Heydər Əliyev yaradıcı insanlara özlərini sərbəst ifadə etməyə imkan verib. Bununla əlaqədar, Bülbüloğlu Moskvada Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdiri Vasili Şauranın iştirakı ilə baş tutan söhbətin epizodunu xatırladıb; o, SSRİ-nin digər respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycanda niyə dissidentlərin aşkar edilmədiyi ilə maraqlanmışdı.
"Heydər Əliyev bir qədər fikirləşdi və sakitcə cavab verdi: "Biz onları axtarmırıq", - Bülbüloğlu danışıb və bunu Ulu Öndərin ziyalılara münasibətdə prinsipial mövqeyinin təzahürü adlandırıb.
O qeyd edib ki, məhz həmin dövrdə Azərbaycan "istedadlar bumu" və əsl mədəniyyət çiçəklənməsi yaşayırdı.
Parlamentari xüsusi olaraq Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın tarixindəki rolunu vurğulayıb. O xatırladıb ki, 1993-cü ildə ölkə ən ağır vəziyyətdə - dağılmış iqtisadiyyat, ərazilərin itirildiyi və sabitliyin pozulduğu şəraitdə idi, lakin Heydər Əliyev dövləti böhrandan çıxarmağı və cəmiyyətə gələcəyə inamı qaytarmağı bacardı.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Rus İcması Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş gecə təşkil edib. Tədbir çərçivəsində müəllifi rusiyalı jurnalist Mixail Qusman olan "Liderin ürəyi" sənədli filminin nümayişi baş tutub.