İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 18:50
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub

    Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının qalibi müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, A Divizionunun həlledici oyununda İspaniya və Çexiya komandaları üz-üzə gəlib.

    Bakı Kristal Zalındakı qarşılaşmanı Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev idarə edib.

    Görüş İspaniya seçməsinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:0.

    Bundan əlavə, günün ilk yarısında B, C, D, E və F Divizionlarının da qalibi bəlli olub.

    A Divizionu

    Final

    Çexiya 0 - 3 İspaniya

    B Divizionu

    Final

    Portuqaliya 2 - 5 Zambiya (33-cü yer uğrunda)

    C Divizionu

    Final

    Tunis 0 - 3 Belarus (65-ci yer uğrunda)

    D Divizionu

    Final

    Kanada 2 - 4 Tacikistan (97-ci yer uğrunda)

    E Divizionu

    Final

    Mərkəzi Afrika Respublikası 4 - 1 Banqladeş (129-cu yer uğrunda)

    F Divizionu

    Final

    Yeni Zelandiya 2 - 1 Efiopiya (161-ci yer uğrunda)

    Xatırladaq ki, oktyabrın 24-də start götürən turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak ediblər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutub. U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilib. Açılış və final görüşləri Bakı Kristal Zalında baş tutub. Azərbaycan millisi yarışı 84-cü pillədə başa vurub.

    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Futbol üzrə İspaniya millisi
    Foto
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Foto
    Spain crowned FIFA U-15 World Cup champions in Baku
    MiniBoss
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