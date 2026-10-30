Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку

В Баку определился победитель чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Как сообщает Report, в решающем матче Дивизиона А встретились команды Испании и Чехии.

Встречу в Baku Cryastall Hall судил FIFA-рефери Азербайджана Алияр Агаев.

Матч завершился победой сборной Испании - 3:0.

Кроме того, в первой половине дня определились победители Дивизионов B, C, D, E и F.