Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
Футбол
- 30 октября, 2026
- 18:55
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В Баку определился победитель чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.
Как сообщает Report, в решающем матче Дивизиона А встретились команды Испании и Чехии.
Встречу в Baku Cryastall Hall судил FIFA-рефери Азербайджана Алияр Агаев.
Матч завершился победой сборной Испании - 3:0.
Кроме того, в первой половине дня определились победители Дивизионов B, C, D, E и F.
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