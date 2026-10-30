Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку

    Футбол
    • 30 октября, 2026
    • 18:55
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку

    В Баку определился победитель чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

    Как сообщает Report, в решающем матче Дивизиона А встретились команды Испании и Чехии.

    Встречу в Baku Cryastall Hall судил FIFA-рефери Азербайджана Алияр Агаев.

    Матч завершился победой сборной Испании - 3:0.

    Кроме того, в первой половине дня определились победители Дивизионов B, C, D, E и F.

    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку
    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Испания
    Фото
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
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    Spain crowned FIFA U-15 World Cup champions in Baku
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