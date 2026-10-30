İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər

    Turizm
    • 30 oktyabr, 2026
    • 18:37
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze oktyabrın 30-da Tbilisi şəhərinin mərkəzində Kür çayının sahilində yerləşən, PASHA Real Estate Group tərəfindən inşa edilmiş 5 ulduzlu "ART Riverfront Hotel Tbilisi"nin açılışında iştirak ediblər.

    Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müasir memarlıq üslubunda inşa olunan və ümumi sahəsi 1 hektar olan kompleksə hotel binası, eləcə də ofis sahələri daxildir.

    Hoteldə müxtəlif kateqoriyalara aid 152 otel otağı və 4 iclas zalı mövcuddur. Burada qonaqların rahatlığı üçün müasir xidmət infrastrukturu, o cümlədən müxtəlif konsepsiyalara malik restoranlar fəaliyyət göstərir.

    "ART Riverfront Hotel Tbilisi" PASHA Real Estate Group-un Gürcüstandakı daşınmaz əmlak layihəsidir. Şirkət Azərbaycanda və beynəlxalq bazarlarda hotelçilik, yaşayış, ticarət və çoxfunksiyalı daşınmaz əmlak layihələrinin inkişafı istiqamətində fəaliyyət göstərir.

    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər
    Əli Əsədov İrakli Kobaxidze Gürcüstan
    Foto
    Али Асадов и Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии отеля в Тбилиси
    Foto
    Ali Asadov and Irakli Kobakhidze attend opening of hotel in Tbilisi
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