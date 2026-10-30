Али Асадов и Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии отеля в Тбилиси

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 октября приняли участие в открытии пятизвездочного отеля ART Riverfront Hotel Tbilisi, построенного PASHA Real Estate Group в центре Тбилиси на берегу реки Кура.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Комплекс, построенный в современном архитектурном стиле, общей площадью 1 гектар включает в себя здание отеля, а также офисные площади.

В отеле имеются 152 гостиничных номера различных категорий и 4 конференц-зала. Для удобства гостей здесь действует современная сервисная инфраструктура, в том числе рестораны с различными концепциями.

"ART Riverfront Hotel Tbilisi" - проект недвижимости PASHA Real Estate Group в Грузии. Компания осуществляет деятельность в сфере гостиничного хозяйства, жилой, коммерческой и многофункциональной недвижимости в Азербайджане и на международных рынках.