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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Али Асадов и Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии отеля в Тбилиси

    Туризм
    • 30 октября, 2026
    • 18:44
    Али Асадов и Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии отеля в Тбилиси

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 октября приняли участие в открытии пятизвездочного отеля ART Riverfront Hotel Tbilisi, построенного PASHA Real Estate Group в центре Тбилиси на берегу реки Кура.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

    Комплекс, построенный в современном архитектурном стиле, общей площадью 1 гектар включает в себя здание отеля, а также офисные площади.

    В отеле имеются 152 гостиничных номера различных категорий и 4 конференц-зала. Для удобства гостей здесь действует современная сервисная инфраструктура, в том числе рестораны с различными концепциями.

    "ART Riverfront Hotel Tbilisi" - проект недвижимости PASHA Real Estate Group в Грузии. Компания осуществляет деятельность в сфере гостиничного хозяйства, жилой, коммерческой и многофункциональной недвижимости в Азербайджане и на международных рынках.

    Али Асадов и Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии отеля в Тбилиси
    Али Асадов и Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии отеля в Тбилиси
    Али Асадов и Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии отеля в Тбилиси
    Али Асадов Ираклий Кобахидзе Азербайджано-грузинские отношения Кабинет министров Азербайджана Гостиничный бизнес PASHA Real Estate
    Фото
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər
    Фото
    Ali Asadov and Irakli Kobakhidze attend opening of hotel in Tbilisi
    44 filmi
    44 filmi

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