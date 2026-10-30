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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Yəmən husilərin yaşayış rayonlarını minalamasına qarşı BMT-yə müraciət edib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 19:15
    Yəmən husilərin yaşayış rayonlarını minalamasına qarşı BMT-yə müraciət edib

    Yəmənin Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramını (BMTİP) ölkənin yaşayış rayonlarının husilər tərəfindən minalanmasını dayandırmaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun bəyanatında bildirilib.

    Nazirlik, xüsusilə kənd və digər yaşayış məntəqələrində minaların genişmiqyaslı şəkildə və konkret hədəf seçilmədən yerləşdirilməsini pisləyib. Qurum bu cür əməllərin humanitar nəticələrinə görə bütün məsuliyyəti husilərin üzərinə qoyub.

    Yəməndə vətəndaş müharibəsi Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    Йемен призвал ПРООН принять меры против минирования хуситами жилых районов
    Yemen urges UNDP to take action against Houthi landmines in residential areas
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