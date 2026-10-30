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    Йемен призвал ПРООН принять меры против минирования хуситами жилых районов

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 19:01
    Йемен призвал ПРООН принять меры против минирования хуситами жилых районов

    Министерство иностранных дел Йемена призвало Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) принять срочные меры для прекращения минирования хуситами населенных районов страны.

    Как передает Report, со ссылкой на Al Jazeera об этом говорится в заявлении ведомства.

    Министерство выступило с осуждением непрекращающейся масштабной и неизбирательной установки мин, в особенности на территории деревень и иных населенных пунктов, полностью возложив на хуситов ответственность за гуманитарные последствия подобных действий.

    Минная угроза Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы) Гражданская война в Йемене
    Yəmən husilərin yaşayış rayonlarını minalanmasına qarşı BMT-yə müraciət edib
    Yemen urges UNDP to take action against Houthi landmines in residential areas
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