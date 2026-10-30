İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Efiopiyada PUA zərbələri nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 18:46
    Efiopiyada PUA zərbələri nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Efiopiyanın Amhara bölgəsində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş düşərgəyə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə endirilən zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı, 5-i uşaq olmaqla, 15 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" xilasetmə əməliyyatında iştirak edən iki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Yerli icma nümayəndəsinin sözlərinə görə, 1,7 mindən çox insanın yaşadığı "Cari-2" düşərgəsində 5-ə yaxın partlayış səsi eşidilib. Ölənlərdən 13-ü hadisə yerində dəfn edilib, 2 yaralı isə sonradan Hayk şəhərindəki xəstəxanada vəfat edib.

    Bildirilib ki, hakimiyyət orqanları xəsarət alan 36 nəfərə tibbi yardım göstərilməsini təşkil edir. Hayk sakininin sözlərinə görə, sağ qalanlar məktəbə sığınıblar.

    Endirilən zərbələrin günahkarları və düşərgənin hücum hədəfinə çevrilməsi səbəbləri hazırda naməlum olaraq qalır. Hər iki mənbə qeyd edib ki, hücum anında həmin ərazidə aktiv döyüş əməliyyatları aparılmayıb, lakin yaxınlıqda Tıqray silahlı birləşmələrinin rəhbərlik etdiyi üsyançılar koalisiyasına daxil olan Amhara "Fano" Milli Hərəkatının üzvləri yerləşib.

    "Reuters"in məlumatına görə, hökumət qüvvələri sentyabrın 23-də başlayan hücumdan sonra koalisiya qüvvələrini geri çəkilməyə məcbur edib. Daha əvvəl, oktyabr ayında onlar Tıqray regionunun paytaxtını yenidən öz nəzarətinə qaytarıb və Eritreya sərhədinə doğru irəliləyiblər.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Efiopiya
    Удары беспилотников в Эфиопии унесли жизни 15 человек
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:26
    MOSSAD İsraildə seçkilərə mümkün xarici müdaxilə ilə bağlı araşdırmaya qoşulub
    Digər ölkələr
    19:15
    Yəmən husilərin yaşayış rayonlarını minalamasına qarşı BMT-yə müraciət edib
    Digər ölkələr
    18:58
    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb
    Fərdi
    18:56
    Novak: "Neft emalı zavodlarına hücumlar yanacaq bazarına təsir etməyəcək"
    Energetika
    18:50
    Foto
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    Futbol
    18:46
    Efiopiyada PUA zərbələri nəticəsində 15 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    18:37
    Foto
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər
    Turizm
    18:30
    Foto
    Gəncə Regional Turizm Şurasının ilk iclası keçirilib
    Turizm
    18:23
    Azərbaycanda sığorta bazarı üçün Açıq məlumatlar portalı yaradılacaq
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti