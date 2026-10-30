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    Удары беспилотников в Эфиопии унесли жизни 15 человек

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 18:32
    Удары беспилотников в Эфиопии унесли жизни 15 человек

    Число погибших в результате ударов беспилотников по лагерю для перемещенных лиц в эфиопском регионе Амхара достигло 15 человек, включая пятерых детей.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, участвовавших в спасательной операции.

    По словам представителя местной общины, в лагере "Джари-2", где проживают более 1,7 тыс. человек, раздалось около пяти взрывов. На месте были похоронены 13 погибших, еще двое раненых позднее скончались в больнице города Хайк.

    Местный чиновник сообщил, что власти помогают организовать медицинскую помощь 36 пострадавшим. По словам жителя Хайка, выжившие укрылись в школе.

    Виновники нанесенных ударов и причины, по которым лагерь оказался объектом атаки, на данный момент остаются невыясненными. Оба источника указали, что в момент нападения активных боевых действий в данном районе не велось, однако неподалеку дислоцировались участники Национального движения Амхара "Фано", входящего в повстанческую коалицию под руководством тыграйских вооруженных формирований.

    По данным Reuters, правительственные войска оттеснили альянс после начала его наступления 23 сентября. Ранее в октябре они вернули под свой контроль столицу региона Тыграй и продвинулись к границе с Эритреей.

    Эфиопия Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Жертвы среди мирного населения
    Efiopiyada PUA zərbələri nəticəsində 15 nəfər ölüb
    44 filmi
    44 filmi

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