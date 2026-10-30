"Большой шлем": Хидаят Гейдаров и еще два дзюдоиста вступают в борьбу

Сегодня еще три азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Report, во второй соревновательный день на татами выйдут олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг), Кямран Сулейманов (73 кг) и Судаба Агаева (70 кг).

Напомним, что в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Кёнюль Алиева (48 кг) стали обладателями золотых медалей, а Рашад Елкиев (66 кг) завоевал бронзу.