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    "Большой шлем": Хидаят Гейдаров и еще два дзюдоиста вступают в борьбу

    Индивидуальные
    • 30 октября, 2026
    • 09:52
    Большой шлем: Хидаят Гейдаров и еще два дзюдоиста вступают в борьбу

    Сегодня еще три азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ).

    Как сообщает Report, во второй соревновательный день на татами выйдут олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг), Кямран Сулейманов (73 кг) и Судаба Агаева (70 кг).

    Напомним, что в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Кёнюль Алиева (48 кг) стали обладателями золотых медалей, а Рашад Елкиев (66 кг) завоевал бронзу.

    Большой шлем по дзюдо Хидаят Гейдаров Балабей Агаев Абу-Даби (ОАЭ)
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