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    В Сабунчи легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший

    Происшествия
    • 30 октября, 2026
    • 09:36
    В Сабунчи легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший

    В бакинском поселке Сабунчи произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, автомобиль марки Lada Granta под управлением Бахеддина Наджафзаде врезался в полуприцеп грузовика марки MAN, за рулем которого находился Шамо Сеидов.

    Наджафзаде был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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    Sabunçuda minik avtomobili yük avtomobilinə çırpılıb, ölən var
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