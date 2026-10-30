В Сабунчи легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший

В бакинском поселке Сабунчи произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль марки Lada Granta под управлением Бахеддина Наджафзаде врезался в полуприцеп грузовика марки MAN, за рулем которого находился Шамо Сеидов.

Наджафзаде был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.