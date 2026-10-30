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    Sabunçuda minik avtomobili yük avtomobilinə çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:21
    Sabunçuda minik avtomobili yük avtomobilinə çırpılıb, ölən var

    Bakıda minik avtomobili yük avtomobili ilə toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

    Nəcəfzadə Bahəddin Əfqan oğlu idarə etdiyi "Lada Granta" markalı avtomobil ilə Seyidov Şamo Hüseynağa oğlunun idarə etdiyi MAN markalı yük avtomobilin yarımqoşqusuna dəyib.

    Sürücü B.Nəcəfzadə Neyrocərahiyyə klinikasına aparılıb, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Sabunçu rayonu Cinayət işi
    В Сабунчи легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший
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