    В Анкаре прошло мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    В Анкаре прошло мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    В средней школе имени Гейдара Алиева в Анкаре прошло мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения великого лидера.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие дипломаты, официальные лица, представители общественности Азербайджана и Турции, а также учителя и ученики школы.

    Директор школы Ахмет Сюрезли отметил вклад Гейдара Алиева в становление и развитие азербайджанской государственности, а также в укрепление международного авторитета страны.

    По его словам, принципы, заложенные Гейдаром Алиевым, сегодня лежат в основе азербайджано-турецкого братства, а отношения между двумя странами стали примером для всего тюркского мира.

    Глава отдела образования района Енимахалле Эрхан Пелитоглу заявил, что Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию образования. Напомнив фразу "Одна нация - два государства", он подчеркнул, что благодаря усилиям Гейдара Алиева связи тюркского мира, простирающиеся до Центральной Азии, превратились в одно из важнейших наследий общей цивилизации.

    Советник по образованию посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова отметила, что даже в сложные периоды, при ограниченных экономических и технологических возможностях, Гейдар Алиев придавал большое значение воспитанию образованной и талантливой молодежи.

    По ее словам, многие из этих молодых людей впоследствии внесли значительный вклад в развитие независимого Азербайджана. Она также подчеркнула, что отношение Гейдара Алиева к Турции как к братской стране продолжает отражаться в политике Азербайджана и сегодня.

    В завершение мероприятия ученики школы представили художественную программу, посвященную памяти Гейдара Алиева.

    Ankarada Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib
    Ankara hosts event marking 103rd anniversary of Heydar Aliyev's birth

