    FAO сообщила о росте мировых цен на продовольствие в апреле

    В апреле мировой индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) вырос третий месяц подряд, достигнув максимума с середины 2022 года по ряду категорий продукции.

    Как сообщает Report со ссылкой на FAO, индекс цен на продовольствие в апреле составил в среднем 130,7 пункта, что на 2,1 пункта (1,6%) выше мартовского показателя.

    При этом нынешний уровень на 2% превышает показатель апреля прошлого года, однако остается на 18,4% ниже рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года.

    Согласно данным организации, индекс цен на зерновые в апреле составил 111,3 пункта, увеличившись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

    Мировые цены на пшеницу выросли на 0,8% на фоне засухи в отдельных регионах США и опасений относительно снижения осадков в Австралии.

    Цены на кукурузу повысились на 0,7% из-за сезонного сокращения предложения, неблагоприятных погодных условий в Бразилии и засушливой погоды в ряде американских штатов.

    Индекс цен на рис увеличился на 1,9%, что связано с ростом затрат на производство и логистику после подорожания нефти и нефтепродуктов.

    В то же время мировые цены на сорго снизились на 4% из-за ослабления импортного спроса со стороны Китая и улучшения перспектив поставок в странах-экспортерах.

    Наиболее заметный рост зафиксирован по растительным маслам: соответствующий индекс FAO вырос на 5,9%, достигнув 193,9 пункта - максимального уровня с июля 2022 года.

    Рост был обусловлен подорожанием пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел.

    Индекс цен на мясо достиг нового рекорда - 129,4 пункта, увеличившись на 6,4% в годовом выражении.

    При этом индекс цен на молочную продукцию снизился на 21,2% по сравнению с апрелем прошлого года, главным образом из-за падения цен на сливочное масло и сыр.

    Также продолжилось снижение цен на сахар: индекс упал на 4,7% по сравнению с мартом и на 21,2% в годовом выражении на фоне ожиданий высоких объемов производства в странах Азии, включая Китай и Таиланд.

