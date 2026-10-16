Фон дер Ляйен: ЕС работает над 22 пакетом антироссийских санкций

Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России и не намерен отменять действующие ограничения до прекращения войны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания Совета ЕС.

По ее словам, Россия не соблюдает поддержанный ЕС энергетический режим прекращения огня, объявленный президентом Трампом. Вместо этого она усилила эскалацию, что требует усиления давления на Москву, подчеркнула она.

"Мы работаем над 22-м пакетом санкций, и одно совершенно ясно: мы не снимем никаких санкций, пока Россия не прекратит войну", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС также обсудит финансовые, бюджетные и военные потребности Украины не только на 2026 год, но и на 2027 год.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз будет помогать Украине подготовиться к зиме на фоне российских атак на энергетическую и водную инфраструктуру.

Во второй день саммита лидеры ЕС обсудят поддержку Украины при участии президента Владимира Зеленского, европейскую оборону и безопасность, ситуацию на Ближнем Востоке и миграцию.