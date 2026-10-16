Парламент переименовал два муниципалитета в Губинском районе
- 16 октября, 2026
- 11:48
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Милли Меджлис принял решение о переименовании двух муниципалитетов Губинского района и входящих в их состав населенных пунктов.
Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента в рамках осенней сессии.
Согласно законопроекту, муниципалитет Тимирязев-Алексеевка будет переименован в муниципалитет Бахрали-Чинарлы, а муниципалитет Владимировка - в муниципалитет Эльбир. Соответствующие изменения коснутся и одноименных территориальных единиц, входящих в их состав.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Напомним, что 12 мая Милли Меджлис принял закон о переименовании ряда населенных пунктов Губинского района. Согласно документу, село Алексеевка было переименовано в Чинарлы, а село Тимирязев - в Бахрали. Административно-территориальная единица села Алексеевка также получила название Чинарлы.