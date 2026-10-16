Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Парламент переименовал два муниципалитета в Губинском районе

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 11:48
    Парламент переименовал два муниципалитета в Губинском районе

    Милли Меджлис принял решение о переименовании двух муниципалитетов Губинского района и входящих в их состав населенных пунктов.

    Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента в рамках осенней сессии.

    Согласно законопроекту, муниципалитет Тимирязев-Алексеевка будет переименован в муниципалитет Бахрали-Чинарлы, а муниципалитет Владимировка - в муниципалитет Эльбир. Соответствующие изменения коснутся и одноименных территориальных единиц, входящих в их состав.

    После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Напомним, что 12 мая Милли Меджлис принял закон о переименовании ряда населенных пунктов Губинского района. Согласно документу, село Алексеевка было переименовано в Чинарлы, а село Тимирязев - в Бахрали. Административно-территориальная единица села Алексеевка также получила название Чинарлы.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Переименование губинских сел
    MM Qubada iki bələdiyyənin və onların əhatə etdiyi yaşayış məntəqələrinin adının dəyişdirilməsini təsdiqləyib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:48
    Фото
    Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога
    Внешняя политика
    15:48
    Фото
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
    Армия
    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    Лента новостей