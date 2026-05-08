FAO aprel ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıb
- 08 may, 2026
- 17:49
Bu ilin aprel ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Ərzaq Qiymətləri İndeksi orta hesabla 130,7 bənd təşkil edib ki, bu da mart ayı ilə müqayisədə 2,1 bənd (1,6 %) çoxdur.
"Report" FAO-ya istinadən xəbər verir ki, artım tempi əvvəlki aya nisbətən daha aşağı olsa da, ardıcıl olaraq üçüncü aylıq artımdır.
Apreldə mövcud göstərici ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2,5 bənd (2 %) çox, 2022-ci ilin martındaki pik səviyyədən isə 29,6 bənd (18,4 %) azdır.
O cümlədən, ötən ay FAO Taxıl Qiymətləri İndeksi orta hesabla 111,3 bənd təşkil edib ki, bu da əvvəlki ayla müqayisədə 0,9 bənd (0,8 %), ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 0,4 bənd (0,4 %) çoxdur.
Dünya buğda qiymətləri ABŞ-nin bəzi hissələrindəki quraqlıq, Avstraliyada orta səviyyədən aşağı yağıntı ehtimalının artması səbəbindən yaranan təzyiqləri əks etdirərək 0,8 % artıb. Qlobal qarğıdalı qiymətləri isə, mövsümi olaraq daralan təklif və Braziliyadakı hava şəraiti ilə bağlı narahatlıqlar, habelə ABŞ-nin bəzi hissələrində əkinə təsir edən quraq şərait səbəbindən 0,7 % artıb.
Apreldə FAO Bütün Düyü Növləri üzrə Qiymət İndeksi 1,9 % artıb. Bu, xam neft və onun törəmələrinin qiymətlərinin kəskin artmasından sonra əksər düyü ixrac edən ölkələrdə istehsal və marketinq xərclərinin artımı əks etdirən "İndika" və ətirli düyü növlərinin bahalaşması ilə bağlı olub. Əksinə, dünya sorqo qiymətləri, əsasən Çindən idxal tələbinin zəifləməsi və əsas istehsalçı-ixracatçı ölkələrdə tədarük perspektivlərinin yaxşılaşması səbəbindən 4 % düşüb.
Ötən ay FAO Bitki Yağları Qiymətləri İndeksi orta hesabla 193,9 bənd təşkil edib. Bu, əvvəli ayla müqayisədə 10,9 bənd (5,9 %) çoxdur. Bu, 2022-ci ilin iyul ayından bəri ən yüksək səviyyədir. Davam edən artım palm, soya, günəbaxan və raps yağlarının bahalaşması ilə bağlı olub.
Apreldə FAO Ət Qiymətləri İndeksi apreldə orta hesabla 129,4 bənd təşkil edib. Bu, mart ayına nisbətən 1,6 bənd (1,2 %), ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 bənd (6,4 %) artım deməkdir və yeni rekorddur. Artım, kotirovkaları geniş şəkildə sabit qalan qoyun əti istisna olmaqla, bütün ət kateqoriyaları üzrə qiymətlərin yüksəlməsini əks etdirib.
Ötən ay FAO Süd Məhsulları Qiymətləri İndeksi orta hesabla 119,6 bənd təşkil edib ki, bu da əvvəlki aya nisbətən 1,3 bənd (1,1 %), ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 32,1 bənd (21,2 %) azdır. Azalma əsasən beynəlxalq kərə yağı və pendir kotirovkalarının düşməsi ilə bağlı olub ki, bu da yağsız süd tozunun (SMP) qiymətlərindəki davamlı artımı üstələyib, tam yağlı süd tozunun (WMP) qiymətləri isə geniş şəkildə sabit qalıb.
Apreldə FAO Şəkər Qiymətləri İndeksi orta hesabla 88,5 bənd təşkil edib ki, bu da mart ayına nisbətən 4,3 bənd (4,7 %), ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 23,8 bənd (21,2 %) azdır. İndeksin düşməsi əsasən cari mövsümdə bol qlobal tədarük gözləntiləri, xüsusilə Asiyanın əsas istehsalçı ölkələrində, o cümlədən Çin və Taylandda istehsal perspektivlərinin yaxşılaşması ilə güclənib.