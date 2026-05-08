İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bəqai: İran hələ də ABŞ-nin təklifinə cavab üzərində düşünür

    Digər ölkələr
    • 08 may, 2026
    • 18:40
    Bəqai: İran hələ də ABŞ-nin təklifinə cavab üzərində düşünür
    İsmayıl Baqayi

    İran hələ də ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoyulması təklifinə cavab üzərində düşünür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yaxın Şərq mediası İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqaiyə istinadən bildirib.

    "Danışıqlara gəlincə, bu məsələ baxılma mərhələsindədir. Yekun qərar qəbul etdikdə, mütləq bunu elan edəcəyik", - Bəqai qeyd edib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin İran gəmisinə zərbə endirməsi beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır.

    "Ötən gecə törədilən hərəkətlər beynəlxalq hüququn, eləcə də atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulmasıdır. Hazırda biz rəsmi atəşkəs rejimindəyik. Silahlı qüvvələrimiz tam hazırdır və vəziyyəti diqqətlə izləyir", - o vurğulayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İsmayıl Bəqai
    Багаи: Иран все еще обдумывает ответ на предложение США
    Baghaei: Iran still considering response to US proposal

    Son xəbərlər

    19:56
    Video

    Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    19:49

    Seymur Mərdəliyev Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:44

    NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    19:38
    Foto

    Gəncə sakini: WUF13-lə bağlı tədbirlər şəhər mühitinin formalaşması üçün vacib addımdır

    Daxili siyasət
    19:35
    Foto

    Naxçıvanda "Heydər Əliyev Kuboku" uğrunda futzal turnirinin püşkatması keçirilib

    Futbol
    19:21
    Video

    Ermənistan XİN başçısının Luis Okampo ilə gizli əlaqələri ifşa olunub

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    "Ölümün verdiyi həyat" bədii filminin qala gecəsi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:14

    Rəşad Sadıqov: "Aprel ayı bizi çox yordu"

    Futbol
    19:05
    Foto

    Gəncədə WUF13 Festivalı keçirilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti