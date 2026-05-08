Bəqai: İran hələ də ABŞ-nin təklifinə cavab üzərində düşünür
- 08 may, 2026
- 18:40
İran hələ də ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoyulması təklifinə cavab üzərində düşünür.
"Report" xəbər verir ki, bunu Yaxın Şərq mediası İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqaiyə istinadən bildirib.
"Danışıqlara gəlincə, bu məsələ baxılma mərhələsindədir. Yekun qərar qəbul etdikdə, mütləq bunu elan edəcəyik", - Bəqai qeyd edib.
O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin İran gəmisinə zərbə endirməsi beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır.
"Ötən gecə törədilən hərəkətlər beynəlxalq hüququn, eləcə də atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulmasıdır. Hazırda biz rəsmi atəşkəs rejimindəyik. Silahlı qüvvələrimiz tam hazırdır və vəziyyəti diqqətlə izləyir", - o vurğulayıb.
