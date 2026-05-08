ABŞ-də Haiti prezidentinin öldürülməsinə görə dörd nəfər təqsirli bilinib

    ABŞ məhkəməsi 2021-ci ildə öldürülən Haiti Prezidenti Jovenel Moizi qaçırmaq və ya öldürmək məqsədilə sui-qəsd təşkil etməkdə ittiham olunan dörd nəfəri təqsirli bilib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, hökm Cənubi Floridadakı federal məhkəmə tərəfindən çıxarılıb.

    Məlumata görə, məhkum olunanların hamısı Mayamidə yerləşən "Counter Terrorism Unit Federal Academy" mühafizə şirkəti ilə əlaqəli olublar.

    Məhkum olunanlar - Antonio "Toni" İntriaqo, Arxankel Pretel, Uolter Veyntemilya və Ceyms Solaj - 2023-cü ildə ümumilikdə 11 fiquranta qarşı ittihamların irəli sürüldüyü iş üzrə cəlb edilmişdilər.

    Jovenel Moiz 7 iyul 2021-ci ildə Haitinin paytaxtı Port-o-Prensin ətrafındakı iqamətgahına edilmiş silahlı basqın nəticəsində öldürülüb. Onun həyat yoldaşı yaralansa da, sağ qalıb.

    В США признали виновными четырех фигурантов дела об убийстве президента Гаити

