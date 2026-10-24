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    Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Zakarpatye vilayəti ilə ticarət əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib

    İqtisadiyyat
    • 24 oktyabr, 2026
    • 14:56
    Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Zakarpatye vilayəti ilə ticarət əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib

    Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev Zakarpatye vilayətinin iş dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə ikitərəfli ticarətin və investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, görüşdə həmçinin Azərbaycan ilə Zakarpatye vilayəti arasında birbaşa işgüzar əlaqələrin möhkəmləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    S.Mərdəliyev iqtisadi əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyətli potensialın mövcud olduğunu qeyd edib.

    Seymur Mərdəliyev Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri
    Посол Азербайджана в Украине обсудил расширение торгово-экономических связей с Закарпатьем
    Azerbaijani envoy discusses trade ties with Ukraine's Zakarpattia Oblast
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