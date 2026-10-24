Посол Азербайджана в Украине обсудил расширение торгово-экономических связей с Закарпатьем
- 24 октября, 2026
- 14:50
Будьте в курсе главных новостей!
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев провел встречу с представителями деловых кругов Закарпатской области, в ходе которой обсуждались перспективы расширения двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
По его словам, на встрече также рассматривались возможности укрепления прямых деловых связей между Азербайджаном и Закарпатской областью.
Мардалиев отметил, что существует значительный потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества.
An interesting and productive meeting with the business community of Zakarpattia region, exploring ways to expand Azerbaijan–Ukraine trade, promote mutual investment opportunities and strengthen business-to-business ties. Great potential for further economic cooperation! 🇦🇿🇺🇦 https://t.co/Ngof9UAehc— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) October 24, 2026