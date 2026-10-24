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    Посол Азербайджана в Украине обсудил расширение торгово-экономических связей с Закарпатьем

    Экономика
    • 24 октября, 2026
    • 14:50
    Посол Азербайджана в Украине обсудил расширение торгово-экономических связей с Закарпатьем

    Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев провел встречу с представителями деловых кругов Закарпатской области, в ходе которой обсуждались перспективы расширения двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

    По его словам, на встрече также рассматривались возможности укрепления прямых деловых связей между Азербайджаном и Закарпатской областью.

    Мардалиев отметил, что существует значительный потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

    Сеймур Мардалиев Азербайджано-украинские отношения
    Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Zakarpatye vilayəti ilə ticarət əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
    Azerbaijani envoy discusses trade ties with Ukraine's Zakarpattia Oblast
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