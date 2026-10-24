İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 24 oktyabr, 2026
    • 14:56
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib

    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu ərəfəsində Quba şəhərində Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, çıxışlar zamanı gənclərin mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində, qarşılıqlı anlaşmanın gücləndirilməsində və xalqlar arasında əməkdaşlığın inkişafında rolu vurğulanıb.

    Forumun gənc liderlər üçün fikir mübadiləsi aparmaq, təcrübələrini bölüşmək və ortaq gələcək naminə yeni əməkdaşlıq imkanları yaratmaq baxımından əhəmiyyəti qeyd olunub.

    BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının (BMTSA) gənclər şəbəkəsinin üzvlərinin də iştirak etdiyi Forum çərçivəsində keçiriləcək müzakirələr və müxtəlif fəaliyyətlər gənclərin dialoq və həmrəylik təşəbbüslərinə töhfə verməsinə, mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

    Qeyd edək ki, forum oktyabrın 26-dək davam edəcək.

    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib

    Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Quba
    Foto
    В Губе начал работу Международный молодежный форум
    Foto
    International Youth Forum opens in Azerbaijan's Guba
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:27
    Foto
    Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb
    Hadisə
    15:07
    Parisdə terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin anası və daha iki nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    14:56
    Foto
    Azərbaycan şahmatçıları klublararası Avropa Kubokunda medallar qazanıblar
    Fərdi
    14:56
    Foto
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    14:56
    Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Zakarpatye vilayəti ilə ticarət əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
    İqtisadiyyat
    14:49
    Ötən gün axtarışda olan 127 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    14:32
    R4 və Avrotroyka regional münaqişələrin diplomatik yolla həllinə çağırıb
    Digər ölkələr
    14:30
    Sabah Bakı və Abşeronda leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - Xəbərdarlıq
    Ekologiya
    14:23
    "Yaşıl enerji dəhlizi"nə investisiyalar 22 milyard avro məbləğində qiymətləndirilib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti