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    В Губе начал работу Международный молодежный форум

    Kультурная политика
    • 24 октября, 2026
    • 15:01
    В Губе начал работу Международный молодежный форум

    В преддверии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Губе начал работу Международный молодежный форум.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, состоялась церемония открытия мероприятия.

    Выступавшие подчеркнули роль молодежи в продвижении межкультурного диалога, укреплении взаимопонимания и развитии сотрудничества между народами.

    Отмечалось, что форум предоставляет молодым лидерам возможность обменяться мнениями и опытом, а также определить новые направления взаимодействия ради общего будущего.

    В мероприятии участвуют члены молодежной сети Альянса цивилизаций ООН. Запланированные дискуссии и другие мероприятия призваны содействовать участию молодежи в инициативах, направленных на развитие диалога и солидарности, а также укрепление межкультурных связей.

    Форум продлится до 26 октября.

    В Губе начал работу Международный молодежный форум
    В Губе начал работу Международный молодежный форум
    В Губе начал работу Международный молодежный форум
    В Губе начал работу Международный молодежный форум
    В Губе начал работу Международный молодежный форум
    В Губе начал работу Международный молодежный форум

    молодежный форум Всемирный форум межкультурного диалога
    Фото
    Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi keçirilib
    Фото
    International Youth Forum opens in Azerbaijan's Guba
    44 filmi
    44 filmi

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