В преддверии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Губе начал работу Международный молодежный форум.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, состоялась церемония открытия мероприятия.

Выступавшие подчеркнули роль молодежи в продвижении межкультурного диалога, укреплении взаимопонимания и развитии сотрудничества между народами.

Отмечалось, что форум предоставляет молодым лидерам возможность обменяться мнениями и опытом, а также определить новые направления взаимодействия ради общего будущего.

В мероприятии участвуют члены молодежной сети Альянса цивилизаций ООН. Запланированные дискуссии и другие мероприятия призваны содействовать участию молодежи в инициативах, направленных на развитие диалога и солидарности, а также укрепление межкультурных связей.

Форум продлится до 26 октября.