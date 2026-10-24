В Губе начал работу Международный молодежный форум
- 24 октября, 2026
- 15:01
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В преддверии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Губе начал работу Международный молодежный форум.
Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, состоялась церемония открытия мероприятия.
Выступавшие подчеркнули роль молодежи в продвижении межкультурного диалога, укреплении взаимопонимания и развитии сотрудничества между народами.
Отмечалось, что форум предоставляет молодым лидерам возможность обменяться мнениями и опытом, а также определить новые направления взаимодействия ради общего будущего.
В мероприятии участвуют члены молодежной сети Альянса цивилизаций ООН. Запланированные дискуссии и другие мероприятия призваны содействовать участию молодежи в инициативах, направленных на развитие диалога и солидарности, а также укрепление межкультурных связей.
Форум продлится до 26 октября.